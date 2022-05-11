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Російські військові вдарили ракетами по Запоріжжю: що відомо

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Запоріжжя, Середа 11 травня 2022 09:45
Російські військові вдарили ракетами по Запоріжжю: що відомо Фото: російські військові вдарили ракетами по Запоріжжю (t.me/zoda_gov_ua)
Автор: Наталія Гурковська

Вранці,11 травня, російські окупанти поцілили ракетами у Запоріжжя. Постраждалих, попередньо, немає.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення Запорізької ОВА.

"Вдало відпрацювала наша ППО Сил оборони Запорізької області. Ракета розірвалася над інфраструктурним об’єктом в населеному пункті біля обласного центру. Об’єкт зазнав важких руйнувань", - йдеться в повідомленні.

За попередньою інформацією постраждалих немає.

Як повідомлялося, в Запорізькій області загарбники в черговий раз обстріляли цивільну інфраструктуру Оріхова. Одна людина загинула, 8 отримали поранення.

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