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Російські військові завдали авіаудару літаками Су-35 по Сумській області

Літак Су-35 (Фото: tacticalreport.com)
Автор: Константин Широкун

Підрозділи російської армії завдали ракетного авіаційного удару з літаків Су-35 по Білопіллю Сумської області. Також вогнем артилерії окупанти завдали поразки в районі Середина-Буди Сумської області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook Генерального штабу ЗСУ.

Також на Сіверському напрямку підрозділи противника виробляють інженерне обладнання позицій в районах деяких населених пунктів Брянської області, на відстані близько трьох кілометрів від кордону з Україною.

Нагадаємо, вчора в Донецькій і Луганській областях українські військові відбили 9 атак ворога. Ми також писали про те, що на півдні окупанти мінують узбережжя річки Інгулець, щоб стримати наступ ВСУ.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

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Вторгнення Росії до УкраїниВійська РФСумская областьАвіаудари