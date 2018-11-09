Російські військові кораблі зайшли в іспанський порт Сеута після дворічної перерви

Ілюстративне фото (elfarodeceuta.es)

Йдеться про ракетний крейсер "Маршал Устинов", танкер "Дубна" і буксир СБ-406

Три військові кораблі Російської Федерації (РФ) зайшли в порт іспанського анклаву Сеута після дворічної перерви. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на видання El Faro de Ceuta.

Зокрема, йдеться про ракетний крейсер "Маршал Устинов", танкер "Дубна" і буксир СБ-406.

Видання зазначає, що кораблі зайшли у порт Сеути лише для відпочинку персоналу, без здійснення будь-яких операцій.

Нагадаємо, у 2016 році НАТО звинуватив Іспанію в зраді інтересів альянсу за те, що Мадрид дозволяв російським бойовим кораблям і підводних човнів дозаправлятися на військовій базі біля Гібралтару.

"Те, що Іспанія дозволяє військовим кораблям Росії користуватися своїм портом в Сеуті, підриває солідарність всередині НАТО", - заявив представник конгресу США Джо Піттс.

На думку конгресмена, НАТО необхідно обмежити доступ Росії до портів в південних морях.

Також зазначалося, що допомога Іспанії суднам Росії, може бути демонстрацією сили в суперечці за Гібралтар.