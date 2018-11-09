Российские военные корабли зашли в испанский порт Сеута после двухлетнего перерыва

Иллюстративное фото (elfarodeceuta.es)

Речь идет о ракетном крейсере "Маршал Устинов", танкере "Дубна" и буксире СБ-406

Три военные корабли Российской Федерации (РФ) зашли в порт испанского анклава Сеута после двухлетнего перерыва. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на издание El Faro de Ceuta.

В частности, речь идет о ракетном крейсере "Маршал Устинов", танкере "Дубна" и буксире СБ-406.

Издание отмечает, что корабли зашли в порт Сеуты только для отдыха персонала, без осуществления каких-либо операций.

Напомним, в 2016 году НАТО обвинил Испанию в предательстве интересов альянса за то, что Мадрид позволял российским боевым кораблям и подводных лодок дозаправляться на военной базе возле Гибралтара.

"То, что Испания позволяет военным кораблям России пользоваться своим портом в Сеуте, подрывает солидарность внутри НАТО", - заявил представитель конгресса США Джо Питтс.

По мнению конгрессмена, НАТО необходимо ограничить доступ России к портам в южных морях.

Также отмечалось, что помощь Испании судам России, может быть демонстрацией силы в споре за Гибралтар.