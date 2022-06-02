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Російські військові уникають боїв на Сіверському Дінці в спробі захопити Лисичанськ, - ISW

Фото: російські військові (facebook.com/mod.mil.rus)
Автор: Роман Мирончук

Російські війська намагаються просунутися в Лисичанськ Луганської області, уникнувши боїв на Сіверському Дінці з боку Сєвєродонецька.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Інституту вивчення війни (ISW).

Окупанти ведуть бої в Устинівці та Мирній Долині, що, ймовірно, є спробою просунутися на північний захід до Лисичанська, не перетинаючи річку Сіверський Донець з боку Сєвєродонецька.

Вони також борються за контроль над Білогорівкою, де на початку травня зробили дорогу і невдалу спробу форсування річки Сіверський Донець, і Врубівкою, що дозволить їм наступати на Лисичанськ із заходу.

Аналітики відзначають, щоб російські сили отримали доступ до Слов'янська по дорозі, їм потрібно буде перетнути міст через річку Сіверський Донець за межами Райгородка, але мабуть росіяни не змогли це зробити, і все ще не контролюють дорогу Райгородок-Слов'янськ.

Нагадаємо, експерти заявили, що Росія сконцентрувалася на Донбасі, але зробила себе вразливою в Херсонській області.

Раніше в ISW говорили про те, що зростаючі втрати серед молодших офіцерів РФ знизять можливості і бойовий дух окупантів.

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Війна Росії проти УкраїниЛуганськ