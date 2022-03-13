Російські військові готують додаткові підрозділи для нападу на Україну, - Генштаб

Росія вже 18-й день руйнує українські міста та вбиває мирне населення. Зокрема окупанти здійснюють підготовку додаткових підрозділів для ведення бойових дій на території України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Генштаб ЗСУ .

Зазначимо, що з метою термінового поповнення втрат російських військових, частину "миротворчого" контингенту перекидають з Нагірного Карабаху (Азербайджан) в Україну До того ж залучається велика кількість бойовиків-найманців з інших країн (Сирія, Сербія).

Також у 820 головному центрі попередження про ракетний напад в Росії проводиться відбір особового складу для участі у бойових діях проти України.

"До 1500 осіб 40-ї окремої бригади морської піхоти (Петропавловськ-Камчатський) Тихоокеанського флоту залізничними ешелонами відправляються до Республіки Білорусь", - йдеться у повідомленні.

З'ясувалось, що протягом 9-10 березня до РФ переміщено 800 військовослужбовців 102-ї військової бази (Гюмрі, Вірменія) Південного воєнного округу для подальшого перекидання в зону бойових дій.

Раніше ми повідомляли, що через авіаудар у Чернігові обвалилася багатоповерхівка, є загиблий.

Також ми писали, що окупанти викрали мера ще одного міста в Запорізькій області.

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