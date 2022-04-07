Російські військові - це найбільша загроза на планеті для свободи, - Зеленський

Президент України Володимир Зеленський зазначив, що Росія вже давно не має ніякого відношення до концепції прав людини. Можливо, колись це зміниться, але поки Російська держава і російські військові є найбільшою загрозою на планеті для свободи, для концепції прав людини як такої.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на виступ Президента України Володимира Зеленського.

"Росія програє навіть на тих майданчиках, які розглядала для себе цілком комфортними для себе. Зокрема, Генеральна Асамблея ООН прийняла рішення про зупинку членства Росії в Раді з прав людини, що цілком логічно, цілком справедливо", - заявив президент України.

Зеленський також зазначив, що без боротьби за це рішення його б не сталося. Тому Україна вдячна країнам, які підтримали це рішення.