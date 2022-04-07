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Российские военные – это наибольшая угроза на планете для свободы, - Зеленский

Новина українською →
Киев, Четверг 07 апреля 2022 23:39
Российские военные – это наибольшая угроза на планете для свободы, - Зеленский Владимир Зеленский (скриншот видео)
Автор: Константин Широкун

Президент Украины Владимир Зеленский отметил, что Россия уже давно не имеет никакого отношения к концепции прав человека. Возможно, когда-то это изменится, но пока российское государство и российские военные являются наибольшей угрозой на планете для свободы, для концепции прав человека как таковой.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на выступление Президента Украины Владимира Зеленского.

"Россия проигрывает даже на тех площадках, которые рассматривала для себя вполне комфортными для себя. В частности, Генеральная ассамблея ООН приняла решение об остановке членства России в Совете по правам человека, что вполне логично, вполне справедливо", - заявил президент Украины.

Зеленский также отметил, что без борьбы за это решение его бы не случилось. Потому Украина благодарна странам, которые поддержали это решение.

Все подробности российской агрессии, ситуация в городах и международная реакция - в текстовом онлайне РБК-Украина.

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