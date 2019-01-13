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Активіста Бекірова в понеділок відвезуть в лікарню, - Денісова

Новини » Суспільство    13.01.2019 - 12:29
Активіста Бекірова в понеділок відвезуть в лікарню, - Денісова
Фото: Едем Бекіров (atr.ua)

Уповноважена з прав людини в РФ організувала відправку активіста, який знаходиться в СІЗО Сімферополя, в лікарню

Уповноважена з прав людини в РФ Тетяна Москалькова організувала відправку кримськотатарського активіста Едема Бекірова, який знаходиться в СІЗО Сімферополя, в лікарню. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook уповноваженої Верховної ради України з прав людини Людмили Денісової.

"На моє прохання Тетяна Москалькова вже поговорила з "керівником" Федеральної служби виконання покарань в Криму, і він пообіцяв, що в понеділок Едема Бекірова відвезуть в лікарню для проведення необхідних медичних досліджень, а також нададуть всю необхідну медичну допомогу", - написала Денісова.

За словами Москалькової, хворий на діабет Бекіров має експрес-прилади для вимірювання рівня цукру в крові безпосередньо в камері, а також забезпечений усім необхідним.

Москалькова надала Денісовій довідку про те, що до нього в Сімферопольське СІЗО нещодавно навідувалися представники громадської спостережної "комісії" окупованого Криму. Вони повідомили, що Бекіров міститься в чистій камері, разом з ним знаходиться ще один затриманий, "який надає йому допомогу, коли це потрібно". Передачі від рідних, за їх словами, він отримує.

Нагадаємо, Європейський союз закликав Російську Федерацію негайно звільнити кримськотатарського активіста Едему Бекірова.

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