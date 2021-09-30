Кулеба про евакуацію з Афганістану: ще є охочі, їх вивезе розвідка
На сьогодні ще є люди, які хочуть евакуюватися з Афганістану. Українська розвідка готує черговий евакуаційний рейс.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на брифінг міністра закордонних справ України Дмитра Кулеби.
"Є громадяни, які хочуть евакуюватися. Безпосередньої загрози їхньому життю немає, ми з ними на зв'язку. Останню евакуацію здійснювало Головне управління розвідки Міністерства оборони, Міністерство закордонних справ допомагало їм, чим могло. Важка була евакуація, з урахуванням ситуації на місці, необхідності досягнення домовленостей з новою афганською владою, щоб літак міг приземлитися, щоб люди могли потрапити на літак і літак міг вилетіти", - зазначив він.
Кулеба додав, що наступний евакуаційний рейс теж проведе українська розвідка.
Нагадавши, крайній рейс з евакуацією з Афганістану було здійснено 23 вересня, на борту перебували кілька десятків громадян України, а також іноземці.