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Російські літаки почали бомбити житлові будинки в Сумах і Охтирці

Автор: Артур Родивилов

Ворожі російські літаки 7 березня почали бомбити житлові квартали в Сумах і Охтирці. Ворог знищив будинок у селі Бітиця.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Сумської обласної військової адміністрації Дмитра Живицького.

Інформація про загиблих і поранених постійно оновлюється. У той же час рятувальники розбирають завали і ліквідують пожежі. Медики теж виконують свою роботу.

"Так насправді виглядає "русский мир". Ми не пробачимо цього ніколи!",- написав Живицький.

Раніше повідомлялося, що 28 лютого в ході війни Росії проти України була підірвана нафтобаза в Охтирці. На місці інциденту виникла масштабна пожежа.

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