Війська РФ обстріляли Сумську область системами залпового вогню та мінометами
Фото: війська РФ (facebook.com)
Увечері 3 травня Сумську області двічі обстріляли з території Росії. Ворог застосував реактивні системи залпового вогню та міномети.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ДПСУ.
Після 18:00 на околиці одного з селищ Шосткинського району прикордоники зафіксували розриви 8 ракет, випущених з російської території ракетними системами залпового вогню.
Нагадаємо, сьогодні, 3 травня російські війська знову вчинили провокацію на кордоні з Україною в Сумській області. Окупанти відкрили вогонь по Глухівській громаді.
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