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Війська РФ обстріляли Сумську область системами залпового вогню та мінометами

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Україна, Вівторок 03 травня 2022 21:56
Війська РФ обстріляли Сумську область системами залпового вогню та мінометами Фото: війська РФ (facebook.com)
Автор: Євгеній Прокопенко

Увечері 3 травня Сумську області двічі обстріляли з території Росії. Ворог застосував реактивні системи залпового вогню та міномети.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ДПСУ.

Після 18:00 на околиці одного з селищ Шосткинського району прикордоники зафіксували розриви 8 ракет, випущених з російської території ракетними системами залпового вогню.Війська РФ обстріляли Сумську область системами залпового вогню та мінометами

Нагадаємо, сьогодні, 3 травня російські війська знову вчинили провокацію на кордоні з Україною в Сумській області. Окупанти відкрили вогонь по Глухівській громаді.

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