Російські прикордонники затримали двох активістів на адмінкордоні з Кримом

Російські прикордонники затримали на адмінкордоні України з окупованим Кримом двох активістів Кримської солідарності Ремзі Бекирова і Руслана Сулейманова. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook.

Повідомляється, що активістів утримують уже понад три години. Причиною затримання стала підозра щодо легальності документів.

"Понад три години російські прикордонники утримують на адмінкордоні (пункт пропуску Каланчак) активістів Кримської солідарності Ремзі Бекирова і Руслана Сулейманова. Формальним приводом для додаткової перевірки і опитування послужили сумніви в автентичності документів активістів. За даними чергового прикордонної служби, в даний час "складають відповідні процесуальні документи"", - повідомив Наумлюк.

Раніше Федеральна служба безпеки Російської Федерації (РФ) підтвердила, що затримала в анексованому Росією Криму трьох жителів Красногвардійського району за підозрою в причетності до діяльності організації "Хізб ут-Тахрір".

РБК-Україна писало, що російські силовики в окупованому Криму затримали архієпископа Сімферопольського і Кримського Климента (Куща). Архієпископ планував відвідати судовий розгляд справи політв'язня Павла Гриба в Ростові-на-Дону. Співробітники російської поліції склали на Климента рапорт за дрібне хуліганство, а саме за нецензурну лайку в громадському місці.