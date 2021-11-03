Російські підводні човни провели військові навчання в Чорному морі
Росія провела військові навчання в акваторії Чорного моря. Залучивши підводні човни, військові РФ тренувалися знищувати ракетами так званого умовного противника.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Міноборони РФ.
Відомо, що до тренувань були залучені підводні човни "Ростов-на-Дону" та "Великий Новгород", які у ході навчання "відпрацювали завдання удару" ракетами "Калібр-ПЛ".
Вказано, що підводні човни, згідно із задумом, отримали наказ на знищення виявлених і класифікованих морських цілей.
"Після виконання термінового занурення підводники електронними пусками ракет здійснили умовне завдання ракетного удару з підводного положення по човнам противника, роль яких виконувала тактична група ракетних кораблів ЧФ", - йдеться в повідомленні.
Зазначимо, що нещодавно американський есмінець вирушив до Чорного моря для спільних навчань з партнерами по НАТО.
Після чого російський президент Путін відреагував на захід військового корабля США до акваторії моря, заявивши, що РФ може "подивитися на нього на нього в бінокль або приціл".
Додамо, що після цього Росія провела в окупованому Криму навчання з прикриття пунктів базування кораблів від ракетного удару.