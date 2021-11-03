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Російські підводні човни провели військові навчання в Чорному морі

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Чорне море, Середа 03 листопада 2021 16:02
Російські підводні човни провели військові навчання в Чорному морі Фото: Російські підводні човни провели військові навчання в Чорному морі (mil.ru)
Автор: Марія Кучерявець

Росія провела військові навчання в акваторії Чорного моря. Залучивши підводні човни, військові РФ тренувалися знищувати ракетами так званого умовного противника.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Міноборони РФ.

Відомо, що до тренувань були залучені підводні човни "Ростов-на-Дону" та "Великий Новгород", які у ході навчання "відпрацювали завдання удару" ракетами "Калібр-ПЛ".

Вказано, що підводні човни, згідно із задумом, отримали наказ на знищення виявлених і класифікованих морських цілей.

"Після виконання термінового занурення підводники електронними пусками ракет здійснили умовне завдання ракетного удару з підводного положення по човнам противника, роль яких виконувала тактична група ракетних кораблів ЧФ", - йдеться в повідомленні.

Зазначимо, що нещодавно американський есмінець вирушив до Чорного моря для спільних навчань з партнерами по НАТО.

Після чого російський президент Путін відреагував на захід військового корабля США до акваторії моря, заявивши, що РФ може "подивитися на нього на нього в бінокль або приціл".

Додамо, що після цього Росія провела в окупованому Криму навчання з прикриття пунктів базування кораблів від ракетного удару.

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Російська Федерація чорное море
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