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Російські полонені відбуватимуть своє покарання в Україні, - Верещук

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Понеділок 14 березня 2022 04:02
Російські полонені відбуватимуть своє покарання в Україні, - Верещук Ірина Верещук (Фото: minre.gov.ua)
Автор: Константин Широкун

Всі російські військовополонені будуть або обміняні на полонених українців, або будуть відбувати своє покарання в Україні і працювати над відновленням зруйнованої інфраструктури.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт Міністерства реінтеграції.

Віднедавна Ірина Верещук очолила координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими.

За її словами, вже зараз у сфері поводження з військовополоненими в Україні впорядковано необхідну нормативно-правову базу, розроблено порядок дій, створено координаційний штаб та визначено відповідальних секретарів.

"Звичайно, ми не варвари та не орда, як російська армія. Ми будемо працювати, як визначено міжнародним гуманітарним правом. І обмінний фонд ми обов'язково сформуємо. Російських військовополонених обмінюватимуть, або вони нестимуть покарання в Україні", - уточнила Верещук.

Сьогодні в країні діє система обміну військовополоненими. На кожного з полонених заповнюють спеціальні картки, вони відправляються в Червоний Хрест. Подальшу їх долю вирішуватимуть переговорні процеси та судові процедури.

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