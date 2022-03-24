Російські окупанти знищили телевежу в Ізюмі

Російсько-окупаційні війська обстріляли телевізійну вежу в місті Ізюм Харківської області. Також ворог атакував меморіал пам’яті Другої світової війни на горі Крем’янець.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook начальника відділу молоді та спорту місцевої міської ради Максима Стрельника.

"Російські окупанти варварськи знищують історичний меморіал пам’яті Другої світової війни на горі Крем’янець в Ізюмі. В результаті обстрілів ворога, зруйновано не тільки історичні пам’ятки, а й нашу телевізійну вежу. Расисти гірші за фашистів! Не забудемо! Не пробачимо! Після нашої Перемоги, ми відновимо всі наші пам’ятники на Крем’янці і обов’язково відбудуємо нову телевежу, яка буде підсвічуватися жовто-блакитними кольорами. Слава Україні!" - написав Стрельник.

Нагадаємо, в Міністерстві оборони РФ заявили, що нібито взяли під контроль місто Ізюм. В Харківській ОВА назвали цю інформацію фейком.

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