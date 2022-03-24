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Российские оккупанты уничтожили телебашню в Изюме

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Харьковская область, Четверг 24 марта 2022 13:37
Российские оккупанты уничтожили телебашню в Изюме Фото: российские оккупанты уничтожили телебашню в Изюме (facebook.com/max.strel.9)
Автор: Мария Кучерявец

Российско-оккупационные войска обстреляли телевизионную башню в городе Изюм Харьковской области. Также враг атаковал мемориал памяти Второй мировой войны на горе Кремянец.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook начальника отдела молодежи и спорта местного городского совета Максима Стрельника.

"Российские оккупанты варварски уничтожают исторический мемориал памяти Второй мировой войны на горе Кремянец в Изюме. В результате обстрелов врага, разрушены не только исторические памятники, но и наша телевизионная башня. Расисты хуже фашистов! Не забудем! Не простим! После нашей Победы, мы восстановим все наши памятники на Кременце и обязательно отстроим новую телебашню, которая будет подсвечиваться желто-голубыми цветами. Слава Украине!"- написал Стрельник.

Напомним, в Министерстве обороны РФ заявили, что якобы взяли под контроль город Изюм. В Харьковской ОВА назвали эту информацию фейком.

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