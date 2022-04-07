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Російські окупанти за добу нанесли майже пів сотні ударів по Харкову

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Харків, Четвер 07 квітня 2022 13:25
Російські окупанти за добу нанесли майже пів сотні ударів по Харкову Окупанти 48 разів обстрілляли Хрків (GettyImages)
Автор: Тетяна Самарук

За добу російські окупанти нанесли 48 ударів із РСЗВ, артилерії та мінометів по цивільній інфраструктурі Харкова.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Харківської ОВА Олега Синєгубова.

Повідомляється, що внаслідок вчорашнього артилерійського обстрілу у Балаклія загинули троє осіб.

Також окупанти вдарили ракетами по Лозовій, постраждалих немає.

"Нагадаю, що в Лозовій та Барвінковому ми закликаємо евакуйовувати населення. Вже вдалося виїхати 15 тисячам громадян. Зараз окупанти концентруються на східному напрямку від Харкова. Ми знаємо про всі маневри та скупчення сил в Ізюмському, Куп’янскому напрямах, де росіяни використовують залізницю. Наші Збройні сили завжди готові до оборони і тримають позиції!", - написав голова ОВА.

Раніше ми повідомляли, що у Харківській та Запорізькій областях окупанти незаконно затримують місцевих жителів.

Також ми писали, що російські окупанти обстріляли селище на Запоріжжі забороненими касетними боєприпасами.

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