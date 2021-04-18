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Російські окупанти п’ять разів обстрілювали позиції ЗСУ на Донбасі

Автор: Олександр Білоус

Російсько-окупаційні війська продовжують вести обстріли позицій сил Збройних сил України на Донбасі. Це робиться метою подальшого звинувачення у порушенні режиму припинення вогню.

Про це повідомляє командування ООС на сторінці у Facebook.

"З початку цієї доби зафіксовано 5 порушень з боку збройних формувань Російської Федерації", - йдеться повідомленні.

Зокрема, неподалік селища Водяне, у Донецькій області, противник відкривав вогонь із заборонених Мінськими домовленостями мінометів 120-го калібру.

У передмісті Старогнатівки та Авдіївки ворог здійснив обстріл з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

Поблизу населеного пункту Широкине російські окупанти вели вогонь зі станкових протитанкових гранатометів, а біля Пісків - зі стрілецької зброї.

Бойових втрат серед наших захисників немає, повідомило командування ООС.

Про всі порушення з боку збройних формувань російської Федерації Українська сторона СЦКК повідомила представників ОБСЄ.

Нагадаємо, 17 квітня під обстріл російських окупантів потрапили два будинки в селищі Зайцеве на Донбасі. Окупанти застосували проти цивільного населення міномети 120-го калібру. Крім того, вчора поранили українського військового.

Відзначимо, на загострення ситуації на Донбасі відреагував Папа Римський. Понтифік закликав запобігти зростанню напруженості на Сході України.

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Новини України Збройні сили УкраїниобстрелДонбас
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