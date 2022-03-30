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Російські окупанти викрали 11 мерів міст від початку війни, - омбудсмен

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Київ, Середа 30 березня 2022 16:55
Російські окупанти викрали 11 мерів міст від початку війни, - омбудсмен Фото: омбудсмен Людмила Денісова (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Марія Кучерявець

З початку війни Росії проти України окупанти викрали 11 міських голів. А також 8 інших посадових осіб муніципалітетів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на омбудсмена Людмилу Денісову.

"На тимчасово окупованих територіях України тривають масові викрадення людей російськими загарбниками...Загалом, з початку війни окупанти викрали 11 мерів міст та 8 інших посадових осіб муніципалітетів", - написала Денісова.

Так, сьогодні у Херсоні окупанти, які представилися співробітниками "міліції", захопили в полон відомого громадського діяча, волонтера та священника ПЦУ Сергія Чудиновича. Троє бойовиків увірвалися до церкви, провели обшук, перевірили документи та месенджери у присутніх, після чого забрали Сергія у невідомому напрямку.

Крім того, за добу російські військові викрали мера Приморська Запорізької області Олександра Кошелевича, мера Берислава Олександра Шаповалова та мера Голої Пристані Олександра Бабича у Херсонській області.

Також в Сумській області загарбники викрали старосту Новоборовицького старостинського округу Анатолія Сірого. Бойовики зазначили, що повернуть старосту за умови, якщо буде розчищено дорогу до Нових Борович від повалених дерев.

Раніше стало відомо, що російські військові захопили у полон служителя церкви у Київській області.

Нагадаємо, Росія повномасштабно вторглася в Україну 24 лютого. Війна триває вже 35 днів. Про те, що відбувається прямо зараз, читайте в текстовому онлайні РБК-Україна.

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