ru ua
Ср, 30 березня News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Київ новини Харків новини Маріуполь новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

В окупованому Херсоні викрали священника ПЦУ

Новость на русском →
Херсон, Середа 30 березня 2022 11:20
В окупованому Херсоні викрали священника ПЦУ Фото: Сергій Чудинович (Facebook.com/Rivnecerkva)
Автор: Марія Кучерявець

У тимчасово окупованому російськими війська ми Херсоні викрали священника Православної церкви України Сергія Чудиновича. Невідомі представились співробітниками "міліції".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на місцеве видання "Вгору".

"Сьогодні, о 8:30 ранку, невідомі представники "міліції" викрали священника Православної церкви України Сергія Чудиновича. Його забрали просто із церкви, повідомляють очевидці події", - йдеться в повідомленні.

За інформацією ЗМІ, троє чоловіків провели обшук у церкві, перевірили документи та месенджери у присутніх. При цьому свої документи показувати відмовились.

"Після цього разом і із Сергієм Чудновичем сіли у зелений DAEWOO Sens ВТ6734ВІ та поїхали у невідомому напрямку", - вказано в повідомленні.

Як пише видання, Сергій Чудинович - настоятель церкви Пресвятої Богородиці у мікрорайоні острів, він відомий у Херсоні громадський діяч та волонтер.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що російські окупанти викрали мера одного з міст Херсонської області.

Також повідомлялося, що російські військові захопили у полон служителя церкви у Київській області.

Росія повномасштабно вторглася в Україну 24 лютого. Війна триває вже 35 днів. Про те, що відбувається прямо зараз, читайте в текстовому онлайні РБК-Україна.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Херсон ПЦУ Війна Росії проти України
NEWS
Зруйнована ОДА, постраждалі і нова загроза: що відбувається в Миколаєві
Зруйнована ОДА, постраждалі і нова загроза: що відбувається в Миколаєві
DAILY
Без капітуляції. Про що Україна і Росія реально домовилися в Стамбулі
Мілан Лєліч, Владислав Красінський Без капітуляції. Про що Україна і Росія реально домовилися в Стамбулі