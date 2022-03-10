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У Миколаєві комунальники прибирають снаряди після російських обстрілів

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Четвер 10 березня 2022 20:00
У Миколаєві комунальники прибирають снаряди після російських обстрілів Фото: у Миколаєві комунальники прибирають снаряди після російських обстрілів (t.me/Mykolaivoblteploenerho)
Автор: Сергій Пишкін

У Миколаєві співробітники ОКП "Миколаївоблтеплоенерго" ліквідовують наслідки обстрілу з боку російських окупантів. Показали наслідки "визволення та денацифікації" на території дитячого садочка й житлового сектору у Соляні.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на пресслужбу ОКП "Миколаївоблтеплоенерго".

"Працівники ОКП "Миколаївоблтеплоенерго" продовжують надавати посильну допомогу задля зупинення навали російських фашистів у Миколаєві та ліквідації наслідків їхніх обстрілів. Спільно з працівниками ДСНС у Миколаївській області здійснюється прибирання снарядів після обстрілів",- пише пресслужба.

У Миколаєві комунальники прибирають снаряди після російських обстрілів

Фото: у Миколаєві комунальники прибирають снаряди після російських обстрілів (t.me/Mykolaivoblteploenerho)

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