Оновлено 10:42. Стало відомо про чотирьох поранених цивільних внаслідок ракетного удару.

"Відомо про чотирьох поранених цивільних. Більше поки що інформації немає", - сказав Кулеба.

"По Баришівці здійснено ракетний удар. За попередньою інформацією ракетою "Іскандер" завдано значних ушкоджень інфраструктурі та житловому фонду", - написав Кулеба.

За його словами, пошкоджено повністю 60 квартирний будинок, 4 багатоквартирні будинки та 10 приватних будинків пошкоджені частково.

Попередньо жертв внаслідок авіаудару немає. Інформація уточнюється.

Фото: російські окупанти завдали ракетного удару по Баришівці (t.me/kyivoda)

Нагадаємо, сьогодні 11 березня, вранці російські війська завдали авіаударів по Дніпру, Луцьку та Івано-Франківську.

Згодом стало відомо, що кількість загиблих внаслідок ракетного удару ворога по аеродрому в Луцьку зросла до двох. Шестеро людей поранені.

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