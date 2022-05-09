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Російські окупанти, яких мобілізували у квітні, вже в полоні дають свідчення, - СБУ

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Україна, Понеділок 09 травня 2022 14:30
Російські окупанти, яких мобілізували у квітні, вже в полоні дають свідчення, - СБУ Фото: СБУ (volyn.com.ua)
Автор: Євгеній Прокопенко

Їм обіцяли великі гроші і відносно спокійні завдання: розбирати завали та впорядковувати вулиці в так званих "Л/ДНР", переносити і вантажити убитих та поранених, а також чергувати на блокпостах. Насправді, усіх "резервістів" шлють у найгарячіші бойові точки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на СБУ.

На відео - бійці з полку "БАРС 7" ЗС РФ. Це спеціальний підрозділ окупантів, сформований на базі Південного військового округу за кілька місяців перед початком широкомасштабного вторгнення до України.

Розшифровується "БАРС" як "боевой армейский резерв страны".

Їхній полк був ущент розбитий українськими захисниками 30 квітня у бою під Золотим (Луганська область).

"У кожного полоненого - своя історія, але призначення одне - бути гарматним м’ясом. Дехто навіть не встиг зробити жодного пострілу і дуже радіють, що вціліли", - повідомили в СБУ.

Нагадаємо, Служба безпеки України опублікувала нову розмову окупантів. З'ясувалось, що вони вбивають українських матерів на очах у дітей.

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