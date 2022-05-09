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Российские оккупанты, которых мобилизовали в апреле, уже в плену дают показания, - СБУ

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Украина, Понедельник 09 мая 2022 14:30
Российские оккупанты, которых мобилизовали в апреле, уже в плену дают показания, - СБУ Фото: СБУ (volyn.com.ua)
Автор: Евгений Прокопенко

Им обещали большие деньги и относительно спокойные задачу: разбирать завалы и благоустраивать улицы в так называемых "Л/ДНР", переносить и грузить убитых и раненых, а также дежурить на блокпостах. На самом деле, всех "резервистов" шлют в самые горячие боевые точки.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на СБУ.

На видео - бойцы из полка "БАРС 7" ВС РФ. Это специальное подразделение оккупантов, сформированное на базе Южного военного округа за несколько месяцев перед началом широкомасштабного вторжения в Украину.

Расшифровывается "БАРС" как "боевой армейский резерв страны".

Их полк был полностью разбит украинскими защитниками 30 апреля в бою под Золотым (Луганская область).

"У каждого пленного - своя история, но назначение одно - быть пушечным мясом. Некоторые даже не успели сделать ни одного выстрела и очень радуются, что уцелели", - сообщили в СБУ.

Напомним, Служба безопасности Украины опубликовала новый разговор оккупантов. Выяснилось, что они убивают украинских матерей на глазах у детей.

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