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У Чернігівській області ЗСУ знищили 2 "Тигри", танк і КамАЗ окупантів

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Чернігівська область, Четвер 24 березня 2022 16:00
У Чернігівській області ЗСУ знищили 2 "Тигри", танк і КамАЗ окупантів Українські військові знищили окупнатів (facebook.com/831BrTA)
Автор: Тетяна Самарук

У Чернігівській області в лісах українські військові натрапили на чергових окупантів та знищили їх.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на оперативне командування "північ".

Зокрема, внаслідок вдалої операції наші ЗСУ знищили щонайменше два ворожі бронеавтомобілі "Тигр", а також танк та "КамАЗ" російської орди.

"Частина колони в паніці почала розбігатися, але далеко вони не втечуть", - йдеться у повідомленні.

Також опублікували фото влучної роботи українських військових по ворожій колоні.

У Чернігівській області ЗСУ знищили 2 &quot;Тигри&quot;, танк і КамАЗ окупантівУ Чернігівській області ЗСУ знищили 2 &quot;Тигри&quot;, танк і КамАЗ окупантів

У Чернігівській області ЗСУ знищили окупантів (facebook.com/kommander.nord)

Раніше ми повідомляли, що під Херсоном українські ППО знищили чотири вертольоти окупантів.

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