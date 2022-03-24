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Окупанти хочуть завершити війну до 9 травня, - Генштаб

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Четвер 24 березня 2022 21:37
Окупанти хочуть завершити війну до 9 травня, - Генштаб Російські військові (facebook.com.mod.mil.rus)
Автор: Тетяна Самарук

Збройні сили Росії нав’язують думку, що війну з Україною необхідно завершити до 9 травня 2022 року.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Генштаб.

Як відомо, в російських окупантів щодня значні втрати серед особового складу та багато зруйнованої техніки. Однак, якимось чином вони хочуть закінчити війну до 9 травня.

"Серед особового складу ЗС РФ постійно проводиться пропагандистська робота, яка нав’язує думки, що війну необхідно завершити до 9 травня 2022 року, - йдеться у повідомленні.

Повідомляється, що більшість медустанов РФ біля кордону з Україною, зайняті пораненими військовослужбовцями Росії.

Раніше ми повідомляли, що у Чернігівській області ЗСУ знищили 2 "Тигри", танк і КамАЗ окупантів.

Також ми писали, що у Харківській області знищено танковий полк окупантів.

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