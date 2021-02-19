Російські окупанти чотири рази зірвали "тишу", стріляли біля Шумів і Майорська
У четвер, 18 лютого, збройні формування Російської Федерації чотири рази обстріляли українські позиції на Донбасі. Однак ситуація в районі проведення операції Об'єднаних сил залишається контрольованою.
Зокрема в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" противник відкривав вогонь з автоматичних станкових і ручних протитанкових гранатометів, а також стрілецької зброї недалеко від населеного пункту Шуми.
Поблизу Південного російські найманці вели вогонь з великокаліберних кулеметів, а біля Майорська - зі стрілецької зброї.
У штабі зазначили, що на обстріл з боку противника українські захисники відкривали вогонь. Втрат серед ЗСУ немає.
З початку поточної доби, 19 лютого, ситуація в районі проведення операції Об'єднаних сил контрольована українськими військовими, порушень режиму припинення вогню не зафіксовано.
Нагадаємо, 17 лютого бойовики чотири рази обстрілювали українські позиції на Донбасі. Унаслідок обстрілів жоден український військовий не постраждав.
Крім того, 16 лютого бойовики на Донбасі чотири рази відкривали вогонь по українських позиціях.
Разом з тим СММ ОБСЄ зафіксувала десять порушень режиму припинення вогню в Донецькій області та 29 - у Луганській.
Раніше в ОБСЄ назвали чотири основні гарячі точки на Донбасі, де у 2020 році було зафіксовано понад 76% порушень припинення вогню.