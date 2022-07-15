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Російські команди законно відсторонили від змагань УЄФА: рішення спортивного арбітражу

Фото: Російським командам не місце в єврокубках (twitter.com/rfsruofficial)
Автор: Антон Федорців

Спортивний арбітражний суд у Лозанні (CAS) відхилив апеляції Російського футбольного союзу та низки команд із РФ на відсторонення від турнірів під егідою Союзу європейських футбольних асоціацій.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт CAS.

Лозаннський арбітраж не знайшов причин скасувати рішення УЄФА та ФІФА про дискваліфікацію російських команд. CAS відхилив апеляції і РФС, і низки російських клубів.

Російські команди не гратимуть у єврокубках у сезоні 2022/23, а збірні держави-агресора пропустять матчі Ліги націй, чемпіонату Європи U-21, жіночого Євро-2022 і кваліфікації до жіночого ЧС-2023. УЄФА відсторонив усі команди з РФ від змагань у прийдешньому сезоні 2 травня.

До Союзу європейських футбольних асоціацій позивалися пітерський "Зеніт", московські ЦСКА та "Динамо", а також "Сочі". Вони намагалися поновитися у правах на участь у єврокубках.

Раніше Росія і Білорусь опинилися на порозі неучасті в Олімпійських іграх-2024. Через рішення більшості спортивних федерацій тамтешні атлети не виступатимуть у кваліфікаціях до Ігор і не зможуть вибороти ліцензії в Париж-2024.

До слова, раніше склали попередній гід сезоном 2022/23 в українській Прем'єр-лізі.

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