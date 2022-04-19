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Російські командири потайки вивозять свої сім'ї з Брянської області вглиб РФ, - журналіст

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Брянська область, Вівторок 19 квітня 2022 18:15
Російські командири потайки вивозять свої сім'ї з Брянської області вглиб РФ, - журналіст Фото: російські командири потайки вивозять свої сім'ї з Брянської області вглиб РФ (mill.ru)
Автор: Марія Кучерявець

Російські командири почали вивозити свої сім'ї з Брянської області вглиб Росії. Інформацію про їх евакуацію приховують.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на допис журналіста Романа Цимбалюка у Facebook.

"Командування 144 мотострілецької дивізії (в/ч 23060, Смоленськ) потай вивозить свої сім'ї з Брянської області вглиб Російської Федерації", - написав журналіст.

За його інформацією, свої сім'ї вивезли:

  • командир 254 мотострілецького полку (в/ч 91704, Клинці) - полковник Даньшин І.А.,
  • командир 1032 окремого батальйону матеріального забезпечення (в/ч 14370, Почеп) - підполковник Самедов М.М.

"З метою запобігання панічних настроїв серед місцевого населення інформація про необхідність евакуювати сім'ї ретельно ховається", - зазначив Цимбалюк.

Нагадаємо, нещодавно Федеральна служба безпеки Росії заявила про обстріл прикордонного пункту "Нові Юрковичі" в Брянській області. Нібито обстріл був здійснений з боку України.

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