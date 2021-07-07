Російські винищувачі перехопили літак США над Чорним морем

При цьому не повідомляється, в якому саме районі пролітав американський літак.

"Для впізнання повітряної мети і недопущення порушення державного кордону РФ в повітря були підняті два винищувачі Су-30 зі складу чергових сил морської авіації і протиповітряної оборони Чорноморського флоту", - повідомили в російському Міноборони.

Також повідомляється, що літак ідентифікували як Boeing P-8 Poseidon і супроводили його над акваторією Чорного моря. Крім того, за уточненими даними, це американський літак.

За даними російської сторони, літак нібито наближався до державного кордону Росії в Чорному морі.