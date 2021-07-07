Російські винищувачі перехопили літак США над Чорним морем

Російські винищувачі Су-30 вчора перехопили військовий літак США. Його супроводжували над акваторією Чорного моря.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ТАСС.
При цьому не повідомляється, в якому саме районі пролітав американський літак.
"Для впізнання повітряної мети і недопущення порушення державного кордону РФ в повітря були підняті два винищувачі Су-30 зі складу чергових сил морської авіації і протиповітряної оборони Чорноморського флоту", - повідомили в російському Міноборони.
Також повідомляється, що літак ідентифікували як Boeing P-8 Poseidon і супроводили його над акваторією Чорного моря. Крім того, за уточненими даними, це американський літак.
За даними російської сторони, літак нібито наближався до державного кордону Росії в Чорному морі.
Нагадаємо, Україна і західні партнери проводять в Чорному морі навчання Sea Breeze-2021, і Росія вже не допустила проходження британського есмінця біля окупованого Криму.
При цьому Пентагон не побачив перешкод навчанням Sea Breeze з боку Росії.