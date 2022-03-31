Російські хакери намагалися проникнути в мережі НАТО і військ східноєвропейських країн

Зазначається, що група хакерів, що базується в РФ, під назвою Coldriver (ще називається Callisto) проводила атаки, націлені на збройні сили кількох країн Східної Європи, а також на Центр передового досвіду НАТО.

"Ці кампанії були відправлені з використанням нещодавно створених облікових записів Gmail на облікові записи, відмінні від Google, тому ймовірність успіху цих кампаній невідома", - йдеться у звіті.

У Google не виявили під час цих атак жодного скомпрометованого облікового запису Gmail.

Як повідомили в групі аналізу загроз про шкідливу кіберактивність, перед тим організація Coldriver (Calisto) "запустила кампанії з фішингу облікових даних, націлені на кілька НУО та аналітичних центрів, що базуються в США, збройних сил балканської країни та оборонного підрядника, який базується в Україні".