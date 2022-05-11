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Російські хакери нарощують сили для глушіння та злому Starlink, - Ілон Маск

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Каліфорнія, Середа 11 травня 2022 08:33
Російські хакери нарощують сили для глушіння та злому Starlink, - Ілон Маск Фото: російські хакери нарощують сили для глушіння та злому Starlink (starlink.com)
Автор: Марія Кучерявець

Російські кібервійська нарощують зусилля для глушіння та злому платформи супутникового інтернету Starlink. Втім, поки їх намагання невдалі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пост засновника компаній SpaceX та Tesla Ілона Маска в Twitter.

"Starlink поки що чинить опір спробам російської кібервійни заглушити і зламати (систему - ред.), але вони нарощують свої зусилля", - написав він.

Нагадаємо, нещодавно в Росії погрожували мільярдеру та засновнику компаній SpaceX та Tesla Ілону Маску "відповіддю по-дорослому" за передачу Україні терміналів супутникового Інтернету Starlink. Після чого американський підприємець відповів.

Зазначимо, Ілон Маск активно допомагає Україні, вже 28 лютого до нашої країни прибула перша партія обладнання для супутникового інтернету-станції Starlink, основна мета сервісу - принести швидкий Інтернет у важкодоступні райони.

Додамо, нещодавно американська компанія SpaceX офіційно зареєструвала представництво проекту Starlink в Україні.

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Илон Маск
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