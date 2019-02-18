Російські експортери втратили через санкції понад 6 млрд доларів

Ілюстративне фото (колаж РБК-Україна)

Лідером за кількістю обмежувальних заходів щодо російських товарів є ЄС

Російські експортери втратили у зв'язку із економічними санкціями Заходу 6 мільярдів 300 мільйонів доларів. Такі дані випливають з доповіді Міністерства економічного розвитку Росії, повідомляє РБК-Україна з посиланням на росЗМІ.

Як повідомляється, наведені цифри - це дані експертів відомства на кінець 2018 року.

Наголошується, що лідером за кількістю обмежувальних заходів щодо російських товарів є Європейський союз - він ввів 25.

На другому місці за цим показником Україна, яка затвердила 22 заходи, на третьому - Індія, яка ввела 16 заходів.

Разом з тим, як повідомляє "Настоящее время", США при цьому не входять навіть до п'ятірки: країна ввела тільки 9 санкцій, які зачіпають російських експортерів.

Разом з тим, саме санкції США завдали експортерам значний фінансовий збиток, що оцінюється Мінекономрозвитку в 1,1 мільярда доларів.

Більший збиток - майже 2,5 мільярда - завдали російським виробникам лише заходи, запроваджені ЄС.

Серед видів промисловості, які найбільше постраждали від санкцій - металургійна (вона недоотримала майже 4 мільярди доларів) і сільськогосподарська, збитки якої оцінюється майже в 1 мільярд.

Всього на кінець 2018 року санкції щодо російських товарів застосовують 62 країни, а загальна кількість обмежувальних заходів - 159.

Нагадаємо, сьогодні, 18 лютого, рада міністрів закордонних справ ЄС схвалила "азовський пакет санкцій проти Російської Федерації.

У свою чергу, міністр закордонних справ Польщі Яцек Чапутович заявив у Брюсселі, що Польща підтримує введення санкцій проти осіб, відповідальних за агресивні дії відносно України в районі Азовського моря.