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Російські диверсанти намагалися вчинити теракт на Чорнобильській АЕС, - ОП

Автор: Сергей Новиков

В ході нападу Росії на Україну диверсанти намагалися вчинити теракт на Чорнобильській АЕС. Противник хотів спровокувати потужну екологічну катастрофу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на брифінг радника глави Офісу президента Михайла Подоляка.

"Є оперативні дані про те, що кілька ДРГ Російської Федерації хотіли вчинити терористичний акт на Чорнобильській АЕС, спровокувати потужну екологічну катастрофу. Це істотно змінює картину того, що відбувається в Україні... Росія хоче завдати руйнування екологічного характеру", - зазначив він.

Президент України Володимир Зеленський у своєму Twitter назвав це оголошенням війни у всій Європі.

"Російські окупаційні сили намагаються захопити Чорнобильську АЕС. Наші захисники віддають життя, щоб трагедія 86 року не повторилася. Повідомив про це прем'єр-міністру Швеції. Це оголошення війни по всій Європі", - додав він.

Нагадаємо, раніше повідомлялося про захоплення Каховської ГЕС. Зазначимо, захоплення дамби може дозволити окупантам запустити воду до Північно-Кримського каналу.

А острів Зміїний атакували із російських кораблів.

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