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Російські бомбардувальники здійснили політ над Чорним морем

Новини » Надзвичайні події     19.02.2020 - 15:41
Російські бомбардувальники здійснили політ над Чорним морем
Фото: Ту-22М3 (wikimedia org by Alex Beltyukov)

Літаки перебували в повітрі понад 5 годин

Два бомбардувальники Ту-22М3 Російської Федерації здійснили політ над нейтральними водами Чорного моря. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на росЗМІ.

За даними російського оборонного відомства, бомбардувальники Ту-22М3 перебували у повітрі понад 5 годин та подолали за цей час близько 4,5 тис. кілометрів. Бомбардувальники також супроводжували російські винищувачі.

Зазначається, що бомбардувальники Ту-22М3 призначені для ураження морських та наземних цілей в радіусі 2,2 тисячі кілометрів від аеродромів базування.

Нагадаємо, у вересні минулого року винищувачі бельгійських військово-повітряних сил перехопили російські стратегічні бомбардувальники Ту-160 Blackjack в повітряному просторі НАТО. Російські бомбардувальники були перехоплені над Балтійським морем.

Також минулого року з бази "Емарі" в Естонії було піднято винищувачі Typhoon Військово-повітряних сил Британії для перехоплення двох російських Су-30 над Балтійським морем.

Крім того, у серпні винищувачі Typhoon і багатоцільовий заправник Voyager Військово-повітряних сил Британії двічі здіймалися в повітря для супроводу російських військових літаків Ту-95 і Су-27.

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