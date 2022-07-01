Російська ракета влучила в багатоповерховий будинок в Одеській області, десять людей загинули

Пізно ввечері 30 червня окупанти завдали кілька ракетних ударів літаками стратегічної авіації по Одеській області. Одна з ракет потрапила в дев'ятиповерховий будинок, десять людей загинули.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram спікера Одеської ОВВА Сергія Братчука.

Одна з випущених ракет потрапила в 9-поверховий житловий будинок, друга - в базу відпочинку в Білгород-Дністровському районі. У багатоквартирному будинку повністю зруйнований один під'їзд в 9 поверхів.

Рятувальниками з-під завалів вилучено тіла десяти загиблих, вже надано медичну допомогу семи пораненим, серед яких три дитини. Триває розбір завалів і боротьба з пожежею в прибудованому до будинку магазині на площі близько 20 кв.На базі відпочинку загоряння не виявлено. Є постраждалі, їх кількість уточнюється.