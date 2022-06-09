ru ua
Чт, 09 червня News Daily Lite Styler Travel
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Росія поширює фейк про новий наступ на Київ найближчими днями

Новость на русском →
Україна, Четвер 09 червня 2022 16:37
Росія поширює фейк про новий наступ на Київ найближчими днями Фото: жителів деокупованих територій залякують новим наступом на Київ (freepik)
Автор: Наталія Юрченко

Окупанти намагаються посіяти паніку серед жителів звільнених територій. Для цього Росія поширює інформацію про нібито новий наступ на Київ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на СтратКом ЗСУ.

Окупанти розсилають повідомлення у месенджерах з залякуваннями. У них стверджується, що у період з 10 по 15 червня війська РФ нібито знову спробують захопити Київську область з "висадкою десанту у Гостомелі".

Військові закликали не піддаватися на провокації ворога, оскільки подібні заклики - це лише маніпуляції.

"Ворог намагається посіяти паніку серед населення міст України, звільнених від окупації… Не піддавайтесь на провокації! ЗСУ уважно стежать за діями російської армії на кордонах, контролюють ситуацію та завжди готові до можливої повторної зустрічі з російськими окупантами", - йдеться у повідомленні.

Росія поширює фейк про новий наступ на Київ найближчими днямиФото: ворог розсилає фейки про наступ на Київ (facebook.com/AFUStratCom)

Нагадаємо, окупанти розсилають українським військовим повідомлення з погрозами.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
фейки Війна Росії проти України
NEWS
Резніков розповів, скільки бійців втрачає ЗСУ в день
Резніков розповів, скільки бійців втрачає ЗСУ в день
DAILY
Транші, гранти та друкарський верстат. Або чому Україні все одно не вистачає грошей
Ростислав Шаправськийголовний редактор Транші, гранти та друкарський верстат. Або чому Україні все одно не вистачає грошей