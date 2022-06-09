Росія поширює фейк про новий наступ на Київ найближчими днями

Окупанти намагаються посіяти паніку серед жителів звільнених територій. Для цього Росія поширює інформацію про нібито новий наступ на Київ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на СтратКом ЗСУ .

Окупанти розсилають повідомлення у месенджерах з залякуваннями. У них стверджується, що у період з 10 по 15 червня війська РФ нібито знову спробують захопити Київську область з "висадкою десанту у Гостомелі".

Військові закликали не піддаватися на провокації ворога, оскільки подібні заклики - це лише маніпуляції.

"Ворог намагається посіяти паніку серед населення міст України, звільнених від окупації… Не піддавайтесь на провокації! ЗСУ уважно стежать за діями російської армії на кордонах, контролюють ситуацію та завжди готові до можливої повторної зустрічі з російськими окупантами", - йдеться у повідомленні.

Фото: ворог розсилає фейки про наступ на Київ (facebook.com/AFUStratCom)