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Російська кібератака на Україну завдала шкоди вітроенергетиці Німеччини

Фото: Російська кібератака на Україну завдала шкоди вітроенергетиці Німеччини (freepik.com)
Автор: Артур Родивилов

Федеральне міністерство закордонних справ Німеччини засудило кібератаку, вчинену Росією проти України ще 24 лютого. Збиток завдано вітроенергетиці країни.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву МЗС Німеччини.

Зазначається, що ця кібератака також призвела до збоїв у комунікації, що вплинули на Європейський союз.

У Німеччині, наприклад, промисловість вітроенергетики постраждала від перебоїв в технічному обслуговуванні, відзначають в МЗС.

Уряд Німеччини, йдеться в заяві, дуже серйозно ставиться до небезпеки таких неприйнятних кібератак.

"Кібератаки на економічні суб'єкти, критично важливу інфраструктуру та державні установи становлять загрозу нашій безпеці, нашій демократії та нашому вільному суспільству. Німеччина сповнена рішучості вжити заходів проти кібератак разом зі своїми європейськими та міжнародними партнерами", - підкреслили в МЗС.

Нагадаємо, російські хакери 9 травня здійснили масштабну DDoS-атаку на сайти провідних телекомунікаційних компаній України.

Раніше ми повідомляли, що хакери зламали супутникове ТБ в Росії, нагадавши про війну в Україні.

Також ми писали, що російські хакери атакували державні сайти Німеччини.

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Кібератака