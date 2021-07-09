RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди

Російська кібератака: названа причина проблем з сайтом ВМС України

Автор: Дмитро Левицький

Міністерство оборони України назвало причину несправності в роботі сайту Військово-морських сил України. Веб-портал піддався кібератаці з боку російських хакерів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Міноборони.

"Росія цілеспрямовано проводить інформаційні операції проти України. До цих дій залучені структури інформаційно-психологічних операцій Південного військового округу ЗС РФ при підтримці кіберпідрозділів центрального підпорядкування, розвідувальних органів та всієї пропагандистської машини Кремля", - заявили в міністерстві.

Як розповіли в Міноборони, сьогодні російські хакери атакували сайт ВМС та розмістили на ньому фейкові публікації, пов'язані з навчаннями Sea Breeze у Чорному морі.

"При цьому, жоден з документів не був отриманий в результаті витоку інформації з інформаційно-телекомунікаційних систем Збройних сил України. Мало місце тимчасове припинення роботи сайту українського флоту, яке було спричинено використанням уразливостей фреймворку, який свого часу використовувався для його створення", - сказали у відомстві.

У міністерстві додали, що сьогодні також було зафіксовано випадки безуспішних DDoS-атак проти офіційного веб-порталу Міноборони.

"Наразі загрозу усунуто, роботу сайту ВМС буде відновлено найближчим часом. Слід зазначити, що на теперішній час уповноваженими підрозділами проводиться робота щодо оновлення відомчих ресурсів в мережі Інтернет на належному рівні захисту", - додали у Міноборони.

Нагадаємо, минулого місяця в Україні заблокували 76 хакерських атак на інформаційні ресурси органів влади.

Читайте РБК-Україна в Google News
Російська Федераціяхакерисайткібератакавмс Украины