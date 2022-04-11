РФ планує кампанію з дезінформації, щоб зірвати постачання зброї в Україну, - Кулеба

Росія готує потужну дезінформаційну компанію, яка буде націлена на іноземні ЗМІ та політиків. Метою є спроба зірвати постачання зброї в Україну.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на міністра закордонних справ Дмитра Кулебу .

"Росія знає, що поставки зброї важливі для України, і мобілізує всі зусилля, щоб зірвати їх. Москва підготувала масштабну інформаційну кампанію, спрямовану на іноземні ЗМІ та політиків. Їх фабрика тролів може спамити електронні листи і засипати коментарі дезінформацією про Україну. Не піддавайтеся цьому", - попередив глава МЗС.

Нагадаємо, раніше у США заявили, що нададуть Україні ще більше зброї, а також посилять тиск на Росію.

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