ru ua
Пн, 11 квітня News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Київ новини Харків новини Маріуполь новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

РФ планує кампанію з дезінформації, щоб зірвати постачання зброї в Україну, - Кулеба

Новость на русском →
Понеділок 11 квітня 2022 11:19
РФ планує кампанію з дезінформації, щоб зірвати постачання зброї в Україну, - Кулеба Фото: міністр закордонних справ Дмитро Кулеба (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

Росія готує потужну дезінформаційну компанію, яка буде націлена на іноземні ЗМІ та політиків. Метою є спроба зірвати постачання зброї в Україну.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на міністра закордонних справ Дмитра Кулебу.

"Росія знає, що поставки зброї важливі для України, і мобілізує всі зусилля, щоб зірвати їх. Москва підготувала масштабну інформаційну кампанію, спрямовану на іноземні ЗМІ та політиків. Їх фабрика тролів може спамити електронні листи і засипати коментарі дезінформацією про Україну. Не піддавайтеся цьому", - попередив глава МЗС.

Нагадаємо, раніше у США заявили, що нададуть Україні ще більше зброї, а також посилять тиск на Росію.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
МЗС Російська Федерація Дмитро Кулеба Війна Росії проти України
NEWS
47-й день війни Росії проти України. Що відбувається зараз: онлайн
47-й день війни Росії проти України. Що відбувається зараз: онлайн
DAILY
Битва за Донбас. Чому бої на сході можуть вирішити результат всієї війни
Уляна Безпалькокореспондент РБК-Україна Битва за Донбас. Чому бої на сході можуть вирішити результат всієї війни