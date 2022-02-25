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Російська бронетехніка рушила у бік Києва та Ніжина, - мер Чернігова

Автор: Наталія Юрченко

У передмісті Чернігова знову активізувалися бої. Частина окупаційних військ обійшла місто і рушила в бік Києва і Ніжина.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на мера Чернігова Владислава Атрошенка.

"Велика кількість бронетехніки та особового складу пішли в обхід Чернігова на Київ і Ніжин. Чернігівські підрозділи Збройних сил дають гідну відповідь ворогові", - сказав мер.

Раніше стало відомо, що українські війська дали відсіч російським атакам у Чернігівській області. Знищено дві колони бронетехніки.

Також нагадаємо, що у Маріуполі активізувалися бої. Російські танки рушили в бік міста.

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