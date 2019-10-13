Російська авіація в Сирії бомбить лікарні, - NYT

Авіація Російської Федерації здійснює авіаудари не лише по військових об'єктах, але і цивільним лікарням. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на розслідування видання The New York Times.

У ході розслідування було виявлено, що не менше чотирьох цивільних госпіталів постраждали від атак росіян.

"Військово-повітряні сили РФ неодноразово завдавали удари по лікарнях у Сирії, щоб придушити залишки вогнищ опору президенту Башару Асаду", - йдеться у висновку розслідування.

Аналіз раніше не опублікованих радиозапись переговорів пілотів ВПС РФ, даних служб авианаблюдений і показань свідків дозволило The Times відстежити атаки росіян на чотири лікарні, які були вчинені протягом усього 12 годин в травні, і ідентифікувати російських пілотів, які це зробили.

Росію вже давно звинувачують у скоєнні систематичних нападів на лікарні в районах, які контролюють повстанці, як частина стратегії допомогу своєму союзнику диктатору Башару Асаду.

Лікарі з правозахисної групи Human Rights, яка відстежує нападу на медичних працівників в Сирії, зафіксували не менш 583 подібні атаки - починаючи з 2011 року, і 266 - з тих пір, як РФ офіційно втрутилася в конфлікт у вересні 2015 року.

Дані служб авианаблюдений від 5 і 6 травня дозволили ідентифікувати російських пілотів, а аудіозаписи переговорів російських ВПС цього дня підтверджують кожен обстріл. Відео, отримане від свідків і перевірене The Times, підтвердило здійснення трьох авіаударів.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що в результаті авіаударів сирійського уряду і його союзників, серед яких Російська Федерація, загинули щонайменше 103 цивільних особи, з яких 26 дітей.

Крім того, 22 липня в результаті авіаударів Російської Федерації в Маарат аль-Нуман на півдні сирійської провінції Ідліб загинули 32 людини. Десятки отримали поранення. Авіудари зачепили ринок і житлові райони одного з головних міст на північному заході Сирії, який утримують опозиційні війська.