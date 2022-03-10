RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди

Російська авіація атакувала касетними бомбами селище у Харківській області

Автор: Сергій Пишкін

Російська авіація атакувала касетними бомбами селище Селекційне у Харківській області. Внаслідок атаки загинула 73-річна жінка.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Офісу генерального прокурора.

Офіс генерального прокурора розпочав кримінальне провадження за фактом порушення законів й звичаїв війни.

"За даними слідства, 10 березня 2022 року військовослужбовці збройних сил Російської Федерації нанесли авіаудар по селищу Селекційне в Харківському районі. У результаті загинула 73-річна жінка. За попередніми даними, обстріл здійснено касетними бомбами", - додає пресслужба.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що у Житомирській області військові збили дві російські ракети.

Війна Росії проти України триває п'ятнадцятий день. Всі подробиці російської агресії, ситуація в містах та міжнародна реакція – у текстовому онлайні РБК-Україна.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна у Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
УкраїнаРосійська Федерація