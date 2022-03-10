Російська авіація атакувала касетними бомбами селище у Харківській області

Російська авіація атакувала касетними бомбами селище Селекційне у Харківській області. Внаслідок атаки загинула 73-річна жінка.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Офісу генерального прокурора.
Офіс генерального прокурора розпочав кримінальне провадження за фактом порушення законів й звичаїв війни.
"За даними слідства, 10 березня 2022 року військовослужбовці збройних сил Російської Федерації нанесли авіаудар по селищу Селекційне в Харківському районі. У результаті загинула 73-річна жінка. За попередніми даними, обстріл здійснено касетними бомбами", - додає пресслужба.
Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що у Житомирській області військові збили дві російські ракети.
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