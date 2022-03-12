Російська авіаційна галузь через санкції незабаром опиниться на рівні Ірану і КНДР, - CNN

Російська економіка страждає від все більш жорстких західних санкцій за її вторгнення в Україну. Авіалінії країни виявилися практично відрізаними від більшої частини світу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN .

Санкції, введені Сполученими Штатами і Європейським союзом, призвели до того, що два найбільших світових авіавиробника, Boeing і Airbus, більше не можуть поставляти запчастини або проводити технічне обслуговування російських авіакомпаній. Те ж саме відноситься і до виробників реактивних двигунів.

"Через рік в Росії зникне будь-яка життєздатна галузь авіаперевезень", - сказав Річард Абулафія, керуючий директор AeroDynamic Advisory.

Він сказав, що авіаційна галузь країни незабаром може опинитися десь між сильно санкціонованими галузями в Ірані та Північній Кореї.

Це створює серйозну проблему для економічної активності Росії в цілому.

Росія є найбільшою країною у світі за площею суші, більш ніж у два рази перевищує розмір континентальної частини Сполучених Штатів. Їй потрібна життєздатна авіаційна галузь, щоб її економіка працювала, сказав Чарльз Лічфілд, заступник директора Центру геоекономіки в Атлантичній раді, міжнародному аналітичному центрі.