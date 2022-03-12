Российская авиационная отрасль из-за санкций вскоре окажется на уровне Ирана и КНДР, - CNN

Российская экономика страдает от все более жестких западных санкций за ее вторжение в Украину. Авиалинии страны оказались практически отрезанными от большей части мира.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN .

Санкции, введенные Соединенными Штатами и Европейским союзом, привели к тому, что два крупнейших мировых авиапроизводителя, Boeing и Airbus, больше не могут поставлять запчасти или проводить техническое обслуживание российских авиакомпаний. То же самое относится и к производителям реактивных двигателей.

"Через год в России исчезнет какая-либо жизнеспособная отрасль авиаперевозок", - сказал Ричард Абулафия, управляющий директор AeroDynamic Advisory.

Он сказал, что авиационная отрасль страны вскоре может оказаться где-то между сильно санкционированными отраслями в Иране и Северной Корее.

Это создает серьезную проблему для экономической активности России в целом.

Россия является крупнейшей страной в мире по площади суши, более чем в два раза превышающей размер континентальной части Соединенных Штатов. Ей нужна жизнеспособная авиационная отрасль, чтобы ее экономика работала, сказал Чарльз Личфилд, заместитель директора Центра геоэкономики в Атлантическом совете, международном аналитическом центре.