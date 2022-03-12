ru ua
Сб, 12 марта News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
Война России с Украиной Зеленский заявления Киев новости Харьков новости Мариуполь новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Российская авиационная отрасль из-за санкций вскоре окажется на уровне Ирана и КНДР, - CNN

Новина українською →
Москва, Суббота 12 марта 2022 15:41
Российская авиационная отрасль из-за санкций вскоре окажется на уровне Ирана и КНДР, - CNN Фото: Россия из-за санкций окажется на уровне Ирана и КНД (GettyImages)
Автор: Александр Белоус

Российская экономика страдает от все более жестких западных санкций за ее вторжение в Украину. Авиалинии страны оказались практически отрезанными от большей части мира.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN.

Санкции, введенные Соединенными Штатами и Европейским союзом, привели к тому, что два крупнейших мировых авиапроизводителя, Boeing и Airbus, больше не могут поставлять запчасти или проводить техническое обслуживание российских авиакомпаний. То же самое относится и к производителям реактивных двигателей.

"Через год в России исчезнет какая-либо жизнеспособная отрасль авиаперевозок", - сказал Ричард Абулафия, управляющий директор AeroDynamic Advisory.

Он сказал, что авиационная отрасль страны вскоре может оказаться где-то между сильно санкционированными отраслями в Иране и Северной Корее.

Это создает серьезную проблему для экономической активности России в целом.

Россия является крупнейшей страной в мире по площади суши, более чем в два раза превышающей размер континентальной части Соединенных Штатов. Ей нужна жизнеспособная авиационная отрасль, чтобы ее экономика работала, сказал Чарльз Личфилд, заместитель директора Центра геоэкономики в Атлантическом совете, международном аналитическом центре.

Напомним, Россия вторглась в Украину 24 февраля. О том, что происходит прямо сейчас, читайте в текстовом онлайне РБК-Украина.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Вторжение России в Украину
NEWS
Арестович: стратегический перелом наступил, но это еще не означает конец войны
Арестович: стратегический перелом наступил, но это еще не означает конец войны
DAILY
Игорь Терехов: Не знаю, что в голове у Путина. Но Харьков мужественно стоит
Ульяна Безпалькокорреспондент РБК-Украина Игорь Терехов: Не знаю, что в голове у Путина. Но Харьков мужественно стоит