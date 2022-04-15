RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Київ новини Харків новини Маріуполь новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Російська армія вдруге за добу обстріляла прикордонників у Чернігівській області

Фото: у Чернігівській області окупанти обстріляли прикордонників (facebook.com/DPSUkraine)
Автор: Наталія Юрченко

Російські військові вдруге за добу атакували позиції українських прикордонників у Чернігівській області. Окупанти використали міномети.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Державної прикордонної служби.

"Повторний обстріл прикордонних позицій на Чернігівщині! 12 мінометних пострілів 122-мм та 82-мм калібру випустили з території РФ пообідді сьогодні", - йдеться у повідомленні.

Наразі жертв та постраждалих серед прикордонників та місцевого населення немає. Дані уточнюються.

Нагадаємо, сьогодні зранку російські військові обстріляли прикордонників біля населеного пункту Сеньківка Чернігівської області.

Крім того, вчора окупанти атакували з тактичного ракетного комплексу "Точка-У" місто Городня під Черніговом.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Государственная пограничная службаВійна Росії проти України