Російська армія готується до масштабних військових навчань на Донбасі, - розвідка

За інформацією Головного управління розвідки Міністерства оборони України, командування Збройних сил РФ почало підготовку до чергового етапу військових навчань на тимчасово окупованій території Донецької і Луганської області. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-центр Міністерства оборони.

Зазначається, що контроль цих заходів здійснюється офіцерами штабу 8-ї армії Південного військового округу ЗС РФ. Вже почалися тренування персоналу так званих "військових комісаріатів".

"Зокрема, з 25 по 28 вересня у з'єднаннях та частинах 1 (Донецьк) і 2 (Луганськ) ЗС РФ проведуть масштабні командно-штабні мобілізаційні навчання. У ході підготовки до цих навчань вже почалися інтенсивні тренування персоналу так званих "військових комісаріатів" до виконання завдань при оголошенні часткової або повної мобілізації. Особлива увага приділяється оприлюдненню осіб, які вже отримали російські паспорти для їх призову на військову службу по мобілізації", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що на кордоні з Україною Росія завершує формування трьох російських дивізій, а на навчаннях " Кавказ-2020 РФ відпрацює фактичне вторгнення в Україну.

Також РБК-Україна повідомляло, що в серпні Росія перекрила частину морського простору, де Україна збиралася провести військові навчання.