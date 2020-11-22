Російська агресія є глобальним викликом, потрібно посилювати санкції, - Порошенко

Фото: Петро Порошенко (eurosolidarity.org)

Військова агресія з боку Російської Федерації це не тільки загроза Україні, це глобальний виклик. Агресивна політика РФ дедалі посилюється, тому потрібно продовжувати санкційний тиск на Кремль.

Про це заявив п’ятий президент, лідер партії "Європейська солідарність" Петро Порошенко під час онлайн-дискусії на Міжнародному безпековому форумі у Галіфаксі.

"Коли ми зустрічалися з японським прем’єр-міністром, то побачили, що ми дуже далеко знаходимось на планеті, але у нас є спільний сусід – це Росія. Це - джерело нестабільності, і я впевнений, що ця ситуація є просто неприйнятною. Ми маємо боротися проти агресії, як можемо, адже кожного року вона дедалі посилюється. Ми маємо аналізувати новий список санкцій, ми маємо розуміти, що треба продовжувати боротися проти агресії РФ", - наголосив Порошенко.

Нагадаємо, щорічний Міжнародний безпековий форум у м. Галіфакс (Канада) - це міжнародний майданчик у Північній Америці для обговорення найбільш важливих безпекових викликів у світі.

Як писало РБК-Україна, раніше Порошенко назвав головні безпекові завдання для України. Серед них, зокрема, прискорення інтеграції до НАТО та ЄС, й посилення санкцій проти Росії.