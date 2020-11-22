ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Новини шоу-бізнесу
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Афіша
Їжа
Промокоди
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті
Travel
Travel
Travel
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Точки зору

Російська агресія є глобальним викликом, потрібно посилювати санкції, - Порошенко

Київ, Неділя 22 листопада 2020 18:36
Російська агресія є глобальним викликом, потрібно посилювати санкції, - Порошенко
Фото: Петро Порошенко (eurosolidarity.org)
Автор: РБК-Україна

Військова агресія з боку Російської Федерації це не тільки загроза Україні, це глобальний виклик. Агресивна політика РФ дедалі посилюється, тому потрібно продовжувати санкційний тиск на Кремль.

Про це заявив п’ятий президент, лідер партії "Європейська солідарність" Петро Порошенко під час онлайн-дискусії на Міжнародному безпековому форумі у Галіфаксі.

"Коли ми зустрічалися з японським прем’єр-міністром, то побачили, що ми дуже далеко знаходимось на планеті, але у нас є спільний сусід – це Росія. Це - джерело нестабільності, і я впевнений, що ця ситуація є просто неприйнятною. Ми маємо боротися проти агресії, як можемо, адже кожного року вона дедалі посилюється. Ми маємо аналізувати новий список санкцій, ми маємо розуміти, що треба продовжувати боротися проти агресії РФ", - наголосив Порошенко.

Нагадаємо, щорічний Міжнародний безпековий форум у м. Галіфакс (Канада) - це міжнародний майданчик у Північній Америці для обговорення найбільш важливих безпекових викликів у світі.

Як писало РБК-Україна, раніше Порошенко назвав головні безпекові завдання для України. Серед них, зокрема, прискорення інтеграції до НАТО та ЄС, й посилення санкцій проти Росії.

Читайте РБК-Україна в Google News

Новини України Політика Порошенко ПетроРосійська ФедераціябезопасностьСанкції

News
On Top
Продовжуючи переглядати RBC.UA Ви підтверджуєте, що ознайомилися з Політикою конфіденційності Правилами користування сайтом і згодні з використанням файлів cookie. Ознайомитися
Погоджуюся