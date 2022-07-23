ua ru
Сб, 23 липня News Daily Lite Styler Travel
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Росіяни живуть "в іншому світі": Подоляк заявив про відсутність підстав для переговорів

Новость на русском →
Київ, Субота 23 липня 2022 01:58
Росіяни живуть "в іншому світі": Подоляк заявив про відсутність підстав для переговорів Фото: Михайло Подоляк, радник голови офісу президента (president.gov.ua)
Автор: Артур Родивилов

Зараз немає ніяких підстав для відновлення переговорів з Росією. Країна-агресор живе в"ілюзорному світі".

Як повідомляє РБК-Україна з посиланням на DW, про це заявив радник глави Офісу президента України Михайло Подоляк.

Подоляк зазначив, що відновлення переговорів можливе за умови потужних тактичних перемог української армії на Південному та східному напрямках.

"Це ілюзорний світ великої країни. А насправді Росія - не велика, а маленька дивна країна з маленьким інтелектуальним рівнем. Вона має тільки ядерну зброю, безліч конвенційної зброї та енергоносії", - заявив Подоляк.

Він підкреслив, що для переговорів має бути не просто тактичне відтиснення російської армії, А знищення максимальної кількості живої сили і техніки. Для того, щоб суспільство в Росії почало питати:"за що платиться така ціна людьми".

Нагадаємо, раніше заступник голови МЗС Росії Андрій Руденко заявив, що для відновлення переговорів українська влада повинна визнати "теперішні територіальні реалії".

У відповідь Подоляк заявив, що єдина угода, яку Київ може укласти з Москвою, - повна військова поразка РФ.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Ірина Подоляк
NEWS
Дзеркальні договори у Туреччині. Що відомо наразі про зернову угоду
Дзеркальні договори у Туреччині. Що відомо наразі про зернову угоду
DAILY
Гривня падає, ціни ростуть. Що чекає економіку України найближчі пару років
Юрій Дощатовспеціальний кореспондент Гривня падає, ціни ростуть. Що чекає економіку України найближчі пару років